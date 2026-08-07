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  3. Денислава Глушкова продължава на полуфиналите в Сърбия

Денислава Глушкова продължава на полуфиналите в Сърбия

  • 7 авг 2026 | 17:04
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Денислава Глушкова продължава на полуфиналите в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Глушкова победи квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко) с 6:3, 7:6(2) в двубой, продължил три часа.

Българката поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част се игра равностойно, а Глушкова сервираше за успеха, когато загуби подаването си. След това съперничката й поведе с 6:5, но националката направи пробив и изравни 6:6. В тайбрека тя доминираше, поведе с 6:1 и без проблеми затвори мача.

За място на финала 22-годишната софиянка излиза утре срещу Мария Ерасо (Колумбия).

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