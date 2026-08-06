Олимпийски шампион по биатлон ще дебютира в професионалното колоездене

Олимпийският шампион по биатлон Емилиен Жаклен ще дебютира в професионалното колоездене по-късно този месец, съобщиха от неговия отбор Decathlon-CMA CGM.

Тимът заяви, че Жаклен ще участва в състезания на 16 август и от 18 до 21 август в родната си Франция.

„Емилиен Жаклен е готов да направи следващата стъпка в своето пътуване. Целта ще бъде да продължа да се усъвършенствам на най-високо ниво, като същевременно допринасям за колективните цели на състава“, казаха от отбора.

Биатлонистът нарече участието си в новия спорт „важен етап в кариерата ми и съм решен да дам всичко от себе си за тима".

„Това е кулминацията на няколко месеца упорита работа, през които направих всичко възможно, за да бъда готов за това събитие. Осъзнавам възможността, която ми беше дадена, но предпочитам да оставя емоциите си настрана, за да мога да остана фокусиран върху това, което трябва да направя в състезанието. В момента имам само един приоритет - да продължа да се подобрявам и да се представям за отбора в тези първи професионални състезания“, коментира французинът.

Жаклен спечели злато с щафетата по биатлон на тазгодишните Зимни игри Милано-Кортина 2026, има пет световни титли и общо 14 медала от Световни първенства и Олимпийски игри. Той започна да тренира колоездене в екипа за развитие на Декатлон през май и преодоля фрактура на ключицата.

Той каза, че иска да използва следолимпийския сезон, „за да разшири хоризонтите си и да напусне зоната си на комфорт“.

"Ако иска да се състезава по биатлон през следващия сезон, трябва да се върне в състава до края на август или най-късно в началото на септември", каза треньорът Симон Фуркад.

Жаклен определи Зимните олимпийски игри през 2030 година във Френските Алпи като "голяма своя цел".

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