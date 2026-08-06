Шифрин проговори за края на кариерата си: Не става въпрос за рекорди

Американската звезда Микаела Шифрин завърши изминалия сезон за Световната купа, като спечели шестия си голям глобус за обща победителка и заедно с австрийката Анемари Мозер-Прьол държи историческия рекорд за брой титли. Настоящата шампионка държи и рекорда за най-много победи в Световната купа, като има 9 малки глобуса от слалом, два от гигантски слалом и един от супер-Г. На световни първенства е спечелила 15 медала, а олимпийският ѝ баланс включва три златни и един сребърен медал.

Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

Въпреки че е постигнала практически всичко и многократно се е вписвала в историята, в своя подкаст „Какъв е смисълът“ тя признава, че по време на лятната подготовка интензивно размишлява върху вътрешния си двигател. Не крие обаче изненадата си от това колко често трябва да отговаря на въпроси за оттеглянето си от сцената. „Постоянно ме питат защо продължавам. И това беше, мисля, едно от най-изненадващите неща, особено през последните няколко години.

От години ме питат толкова много за мотивацията и края на кариерата, въпреки че все още съм на върха. Дори тази година. Това беше един от най-добрите сезони, които някога съм имала в кариерата си, и определено беше най-високото ниво на слалом, което някога съм постигала“, честно обобщи тя.

Натискът на обществеността за преодоляване на нови върхове обаче не влияе на звездната скиорка. Тя подчертава, че статистиката и историческите записи не играят никаква роля при вземането на решения за нейното бъдеще.

„Казвам го от самото начало и вероятно ще продължа да го повтарям. За мен не става въпрос за рекорди или числа. Това е по-скоро за моя говорител, моя екип и моя агент, те водят отчет. Това обаче не променя факта, че миналият сезон беше наистина невероятен и за това трябва да благодаря на целия си екип.“

Въпреки че разбира, че предвид възрастта ѝ и натрупаните трофеи, въпросите за бъдещето са естествени, обикновеното желание за победа като мотивация не е достатъчно. Това, което я държи на пистата, има много по-дълбоко измерение.

„Предизвикателството е нещо, което ме мотивира. Мисля обаче, че е малко по-специфично от обикновено предизвикателство, защото предизвикателството само заради самото предизвикателство ми се струва малко глупаво, ако трябва да съм честна. И осъзнавам, че става въпрос по-скоро за любопитство.

Просто искам да разбера какво ме очаква зад ъгъла. И искам да видя дали работата, която върша в момента, може да повлияе положително на това, което предстои. И това ме мотивира да върша тази работа тук и сега, да имам отворен ум и да опитвам нови неща“, заключи тя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google