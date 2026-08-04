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Свлачище отнесе олимпийския комплекс по биатлон в Антхолц

  • 4 авг 2026 | 16:52
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Свлачище отнесе олимпийския комплекс по биатлон в Антхолц

Свлачище от кални маси нанесе сериозни щети на биатлонния център в Антхолц. Кметът на община Разен-Антхолц Томас Шустер заяви, че щетите възлизат на няколкостотин хиляди евро, като точната сума все още не е установена.

За да бъде определена, предстои да бъдат изготвени няколко експертни оценки, съобщи австрийската държавна телевизия.

Това съоръжение се счита за меката на световния биатлон. За олимпийските игри, които се проведоха през февруари тази година, стадионът бе разширен драстично, а това доведе да редица рекорди по посещаемост на олимпийски стартове. На това трасе Лора Христова спечели бронзовия медал в индивидуалния старт, а Милена Тодорова се нареди на четвърто място в спринта.

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