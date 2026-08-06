Милано - Кортина 2026 има над 1 млрд. евро дългове

Дългове за над 1 милиард евро и отрицателен собствен капитал от 176,4 милиона евро, след като резултатът за последната година увеличава загубата с още близо 40 милиона евро. Така натрупаните проблеми на фондация „Милано–Кортина“ най-сетне излизат наяве. Организацията публикува финансовия си отчет за 2025 г., одобрен на 30 юни 2026 г., който показва седма поредна година на загуба и нов дефицит от малко над 39 милиона евро.

Става дума за практически структурен дефицит, който съпътства фондацията през цялото ѝ съществуване. На хартия тя е частноправна организация, но в действителност е подкрепяна от публични институции още от създаването си през 2019 г. Финансовият отчет за 2024 г. приключи със загуба от около 30 милиона евро, която още тогава повиши отрицателния собствен капитал над 150 милиона евро. Както беше посочено, след новата загуба през последната финансова година тази сума вече е достигнала 176,4 милиона евро.

Според предварителната оценка на Sport e Finanza сумата ще надхвърли 200 милиона евро, когато през лятото на 2027 г. бъде представен последният финансов отчет от краткото и изпълнено с дългове съществуване на фондацията.

В отчета за 2025 г. разходите отново надвишават приходите, както и през предходните години, този път с почти 40 милиона евро. Според анализа на Altraeconomia разходите за „технически консултантски услуги“ са достигнали 83 милиона евро. Други 25 милиона евро са похарчени за лицензионни права, 24 милиона – за охранителни услуги, а още 18 милиона – за данъчни, административни и търговски консултации.

Към това се добавят разходите по договорите за наем – само през 2025 г. са платени 25 милиона евро за помещенията на „Виа дела Боскайола“, „Торе Алианц“ и „Палацина Либерти“, всички разположени в Милано. Съществени са и разходите за приложния софтуер, свързан с телекомуникационната мрежа Juniper. Не на последно място са и 33-те милиона евро разходи за персонал. Броят на наетите служители е достигнал рекордните 1515 души, сред които 37 директори, 130 ръководители на средно ниво, 1221 административни служители и 227 души, определени като „други“.

От една организация, макар и частна, на която е възложено провеждането и управлението на събитие от мащаба на олимпийски игри, не се очаква непременно да генерира огромна печалба – въпреки че организаторите на Париж 2024 успяха да го направят. Може би обаче е редно да се очаква поне да се доближи до балансиран бюджет, вместо постоянно да работи на загуба. Освен отрицателния собствен капитал, недоумение, ако не и тревога, предизвиква и положението с кредиторите. Според оценка на Il Fatto Quotidiano дълговете са надхвърлили 1 милиард евро и са достигнали приблизително 1,2 милиарда евро.

Задълженията към банки и различни други кредитори се изчисляват на 550 милиона евро. Сред тях е и краткосрочен заем от 120 милиона евро, договорен през юни 2026 г. с падеж през декември същата година. В същото време вземанията достигат 365 милиона евро – по-малко от една трета от общия размер на дълговете.

Поне на пръв поглед това положение не тревожи управителния съвет на фондацията. В пояснителните бележки към финансовия отчет икономическата и финансовата динамика е описана като „характерна за многогодишния цикъл на Игрите, при който разходите и инвестициите предхождат приходите и източниците за тяхното покриване“.

Вярно е, че средствата от Международния олимпийски комитет – 452 милиона долара по споразумението за телевизионните права – ще бъдат отчетени като приходи едва в края на 2026 г. Дори и с тях обаче разликата изглежда огромна.

Когато стане дума за покриването на разходите, публичният сектор влиза в изключително важна роля. Двата региона – Ломбардия и Венето, двете общини – Милано и Кортина д’Ампецо, както и двете автономни провинции – Болцано и Тренто, са съдружници в качеството си на домакини и организатори. Те са осигурили първоначалния капитал и са поели ангажимент да покрият евентуалния дефицит.

Както е известно, непосредствено преди началото на Игрите беше създадена длъжността извънреден комисар за Паралимпийските игри. Отпуснатите на комисаря средства постепенно, след поредица от допълнителни финансови инжекции, надхвърлиха половин милиард евро.

С постановлението от юли 2025 г. фондът достигна 387 милиона евро, към които бяха добавени още 60 милиона съгласно Закона за бюджета за 2025 г. Други 32 милиона евро бяха пренасочени от средства, първоначално предназначени за посрещането и настаняването на олимпийските делегации от останалите участващи държави.

Накрая, с един от последните укази от май 2026 г., комисарят освободи авансово още около 64 милиона евро. Според Today.it средствата са предназначени за изплащане на охранителни услуги, възложени на Sicuritalia и Italpol, услуги по организацията и контрола на публиката, предоставяни от Fiera Milano, както и транспортни и перални услуги.

Финансовият ресурс може да се увеличи допълнително, тъй като дейността на комисарската структура беше удължена до 31 декември 2026 г., а с фондацията вече са подписани споразумения на обща стойност около 130 милиона евро.

Всичко това представлява аномалия не само заради самия размер на сумите, но и защото в олимпийската история, от включването на Паралимпийските игри в програмата на Рим 1960 насам, Олимпийските и Паралимпийските игри винаги са били разглеждани като едно цяло – както от етична гледна точка, така и поради по-прозаични, но не по-малко важни икономически съображения.

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