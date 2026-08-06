Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Олимпийска шампионка по кърлинг обяви завръщането си в спорта

Олимпийска шампионка по кърлинг обяви завръщането си в спорта

  • 6 авг 2026 | 15:17
  • 461
  • 0
Олимпийска шампионка по кърлинг обяви завръщането си в спорта

Олимпийската шампионка по кърлинг Ив Мюърхед обяви, че ще се завърне в състезанията четири години след оттеглянето си след Игрите в Пекин 2022.

Титулованата състезателка по кърлинг от отбора на Великобритания, четирикратна участничка на Олимпиади и златна медалистка от Пекин, ще участва на смесени двойки заедно с двукратния олимпийски сребърен медалист Боби Лами, с поглед към Игрите през 2030-а. Двамата спечелиха световната титла на смесени двойки през 2022-а и ще се съберат отново в преследване на олимпийска квота за Франция 2030.

„Когато обявих оттеглянето си през 2022-а, бях постигнала това, за което работех през цялата си кариера. Но стигането до този момент ме изтощи изключително много, както психически, така и физически. Бях преминала през четири олимпийски цикъла и бях достигнала етап, в който трябваше да се оттегля. Времето, прекарано в почивка, ми даде пространството, от което се нуждаех“, заяви британката.

"Това ми позволи да изследвам нови възможности, да се справя с различни физически предизвикателства и да преоткрия удоволствието от тренировките и състезанията, без натиска, който си бях оказвала толкова години", добави тя, цитирана от ДПА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Олимпийски шампион по биатлон ще дебютира в професионалното колоездене

Олимпийски шампион по биатлон ще дебютира в професионалното колоездене

  • 6 авг 2026 | 15:43
  • 4030
  • 0
Милано - Кортина 2026 има над 1 млрд. евро дългове

Милано - Кортина 2026 има над 1 млрд. евро дългове

  • 6 авг 2026 | 14:14
  • 922
  • 0
Шифрин проговори за края на кариерата си: Не става въпрос за рекорди

Шифрин проговори за края на кариерата си: Не става въпрос за рекорди

  • 6 авг 2026 | 11:16
  • 1748
  • 0
Великата Лара Гут-Бехрами обяви края на кариерата си

Великата Лара Гут-Бехрами обяви края на кариерата си

  • 5 авг 2026 | 21:07
  • 5794
  • 5
Свлачище отнесе олимпийския комплекс по биатлон в Антхолц

Свлачище отнесе олимпийския комплекс по биатлон в Антхолц

  • 4 авг 2026 | 16:52
  • 968
  • 0
Малена Замфирова е във все по-добра форма

Малена Замфирова е във все по-добра форма

  • 3 авг 2026 | 17:32
  • 12994
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Локомотив (Пловдив), Хевертон стартира за "сините"

Левски 0:0 Локомотив (Пловдив), Хевертон стартира за "сините"

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 13802
  • 27
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 17106
  • 108
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7195
  • 11
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8089
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 27770
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 7881
  • 9