Олимпийска шампионка по кърлинг обяви завръщането си в спорта

Олимпийската шампионка по кърлинг Ив Мюърхед обяви, че ще се завърне в състезанията четири години след оттеглянето си след Игрите в Пекин 2022.

Титулованата състезателка по кърлинг от отбора на Великобритания, четирикратна участничка на Олимпиади и златна медалистка от Пекин, ще участва на смесени двойки заедно с двукратния олимпийски сребърен медалист Боби Лами, с поглед към Игрите през 2030-а. Двамата спечелиха световната титла на смесени двойки през 2022-а и ще се съберат отново в преследване на олимпийска квота за Франция 2030.

„Когато обявих оттеглянето си през 2022-а, бях постигнала това, за което работех през цялата си кариера. Но стигането до този момент ме изтощи изключително много, както психически, така и физически. Бях преминала през четири олимпийски цикъла и бях достигнала етап, в който трябваше да се оттегля. Времето, прекарано в почивка, ми даде пространството, от което се нуждаех“, заяви британката.

"Това ми позволи да изследвам нови възможности, да се справя с различни физически предизвикателства и да преоткрия удоволствието от тренировките и състезанията, без натиска, който си бях оказвала толкова години", добави тя, цитирана от ДПА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google