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Зверев стана вторият сигурен за Финалите на АТР

  • 7 авг 2026 | 16:59
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Зверев стана вторият сигурен за Финалите на АТР

Двукратният шампион от Финалите на ATP Александър Зверев стана вторият тенисист, който се класира за заключителния турнир на сезон 2026, след резултатите на "Мастърс"-а в Монреал.

Германецът, който спечели „Ролан Гарос“ и достигна до финала на „Уимбълдън“, вече си е осигурявал място на Финалите на ATP девет пъти. Зверев се присъединява към Яник Синер сред участниците в надпреварата в „Иналпи Арена“ в Торино, която ще се проведе от 15 до 22 ноември. Синер си гарантира участие, след като достигна до полуфиналите на „Уимбълдън“, а впоследствие спечели титлата.

29-годишният Зверев се класира за първи път за Финалите на ATP през 2017 г. и е участвал в престижния заключителен турнир в девет от последните десет сезона. Германецът спечели титлата през 2018 и 2021 г., а през 2019 и 2024 г. достигна до полуфиналите.

Зверев започна последователно сезон 2026, като се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия и турнирите в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мюнхен. През май той достигна до първия си финал за годината на „Мутуа Мадрид Оупън“. След това завоюва първата си титла на „Ролан Гарос“, след като беше загубил първите си три финала в турнирите от Големия шлем.

Носителят на 25 титли на ниво ATP дели със Синер първото място по брой победи в Тура през този сезон – по 44. Зверев е спечелил и 16 от последните си 19 мача. Германецът има баланс от 18 победи и 12 загуби на Финалите на ATP. Той е един от тримата действащи тенисисти на сингъл, които са печелили заключителния турнир на сезона повече от веднъж, заедно с Новак Джокович и Синер.

Остават още шест свободни места в надпреварата на сингъл на Финалите на ATP. При двойките Хари Хелиоваара и Хенри Патън засега са единственият класирал се тандем.

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