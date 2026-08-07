България ще играе за бронзовите медали на Световното за юноши до 14 г.

Националният отбор на България за юноши до 14 години ще играе за третото място на Световното първенство в тази възрастова група, което се провежда в Простейов (Чехия).

Нашите момчета вече записаха историческо постижение, като за първи път националният отбор на България за юноши до 14 години достигна до полуфиналите на Световно първенство. Вчера родните таланти победиха на четвъртфиналите европейските шампиони от Великобритания.

На полуфиналите България отстъпи с 0:2 победи на Бразилия.

Александър Борисов загуби първата среща на сингъл с 3:6, 3:6 от Данте Монте. След това Бруно Дженев отстъпи с 5:7, 6:0, 2:6 на Витор Маркес Мораеш.

Утре България ще играе за бронзовите медали срещу загубилия от срещата между Австралия и Швейцария.

България е в състав: Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София), с капитан Серафим Грозев.

Класирането за полуфиналите на Световното първенство е поредното доказателство за високото ниво на българския юношески тенис и отличната работа с младите таланти, които заслужено намериха място сред най-силните отбори в света.

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