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Донски допусна поражение на четвъртфиналите на "Чаланджър"-а в Полша

  • 7 авг 2026 | 16:04
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Донски допусна поражение на четвъртфиналите на "Чаланджър"-а в Полша

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75“ в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро.

28-годишният Донски, който стартира от квалификациите, отстъпи с 6:7(4), 4:6 на втория поставен и номер 166 в световната ранглиста Даниил Глинка (Естония) за час и 27 минути игра.

Българинът може да съжалява за изхода на първия сет, в който първо пропусна две възможности за пробив при 4:4, а след това още три при 5:5. Сетът беше решен в тайбрек, който Донски загуби със 7:4 точки. Втората част пък беше решена от единствения пробив в полза на Глинка в десетия гейм.

С доброто си представяне Донски, който постигна четири поредни победи при само един загубен сет, заработи 10 точки за световната ранглиста на АТП, в която през тази седмица заема 551-вото място.

По-късно днес той ще играе и на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под номер 1, ще се изправят срещу четвъртите в схемата Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна).

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