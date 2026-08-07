Сабаленка надделя над почти безгрешна китайка, за да стане най-бързата с 25 победи на хард от 10 години насам

Не позволявайте на резултата да ви заблуди. Арина Сабаленка се изправи пред далеч по-сериозно изпитание, отколкото предполага победата ѝ с 6:3, 6:4 над Чжан Шуай, осигурила й място на осминафиналите на WTA 1000 турнира в Торонто.

Въпреки че световната номер 1 никога не изглеждаше реално застрашена от изненада, Чжан я държа под напрежение през целия двубой. Сабаленка дори трябваше да отразява точка за пробив в последния гейм, преди да я неутрализира и да спечели последните три точки, за да затвори мача в два сета.

„Определено беше трудно. Тя игра страхотно, заяви Сабаленка в интервюто си на корта. - Трудно е, когато искаш да приключиш мача и да си починеш, а се стигне до точка за пробив. Разбира се, това определено не е лесно и съм щастлива, че успях да остана концентрирана и да затворя този мач в два сета.“

SCARY power from Aryna Sabalenka 😱



Showing why she's No. 1 in the world. #NBO26 pic.twitter.com/3usBMeXfWx — Tennis Channel (@TennisChannel) August 6, 2026

С тази победа Сабаленка подобри баланса си на твърди кортове през сезона на 25 победи и само 1 загуба, като единственото ѝ поражение на тази настилка дойде на финала на Откритото първенство на Австралия. Тя е най-бързата тенисистка, достигнала 25 победи на твърд корт в рамките на един сезон след Серина Уилямс през 2016 г. Освен това вече води с 5-1 срещу Чжан в мачовете от тура на Женската тенис асоциация, , като спечели последните им пет срещи – всичките в два сета.

Последният им сблъсък беше битка на контрастни стилове и макар резултатът да не разказва цялата история, статистиката дава доста добра представа за случилото се на корта.

Aryna Sabalenka defeats Shuai Zhang in straight sets to advance to the Round of 16 😤 #NBO26 pic.twitter.com/uOhkk323iO — Sportsnet (@Sportsnet) August 7, 2026

Въпреки загубата, Чжан завърши само с една непредизвикана грешка – да, една – за 76 минути игра, като добави и осем печеливши удара. Сабаленка, от своя страна, натрупа 14 пъти повече непредизвикани грешки, но ги компенсира с 29 уинъра, противопоставяйки се на по-консервативния подход на Чжан.

Предпазливата игра на Чжан се пренесе и върху сервиса ѝ, където тя вкара повече първи сервиси – 66% срещу 60% за Сабаленка. Беларускинята обаче доминираше при точките, разиграни след първи сервис, печелейки 81% от своите срещу 62% за Чжан. Тази разлика, заедно с предимството на Сабаленка в ключовите моменти – реализирайки две от трите си възможности за пробив, докато Джан не успя при нито един от двата си шанса – се оказаха решаващи.

Моментът, в който Сабаленка постигна пробивите си, също беше от значение. Първият дойде при 4:2 след печеливш удар от форхенд при ретур, само секунди преди второто от двете кратки прекъсвания заради дъжд да наруши ритъма в първия сет. Вторият пробив дойде при 4:3 във втория сет, отново след уинър от форхенд.

Aryna Sabalenka after beating Shuai Zhang in Toronto



“Oh my god. It’s really an amazing atmosphere. I’m glad I’m playing the night matches. I hope they’ll continue scheduling me for the night matches because it’s the best.” ❤️ pic.twitter.com/vsq2PxhdeQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 7, 2026

Два гейма по-късно Сабаленка отрази последния опит на Чжан с поредния си печеливш форхенд, след което направи превъзходно воле, за да спечели точката на мача и да си осигури мачбол, който реализира, за да се класира за четвъртия кръг.

Там тя ще се изправи срещу поставената под номер 16 Екатерина Александрова в двубой, който се очертава да бъде по-оспорван, отколкото предполага класирането им в схемата. Сабаленка има леко предимство от 5-4 в преките им сблъсъци, но е спечелила три от последните четири, включително и най-скорошната им среща в Берлин през юни.

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