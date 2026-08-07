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Сабаленка надделя над почти безгрешна китайка, за да стане най-бързата с 25 победи на хард от 10 години насам

  • 7 авг 2026 | 12:10
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Сабаленка надделя над почти безгрешна китайка, за да стане най-бързата с 25 победи на хард от 10 години насам

Не позволявайте на резултата да ви заблуди. Арина Сабаленка се изправи пред далеч по-сериозно изпитание, отколкото предполага победата ѝ с 6:3, 6:4 над Чжан Шуай, осигурила й място на осминафиналите на WTA 1000 турнира в Торонто.

Въпреки че световната номер 1 никога не изглеждаше реално застрашена от изненада, Чжан я държа под напрежение през целия двубой. Сабаленка дори трябваше да отразява точка за пробив в последния гейм, преди да я неутрализира и да спечели последните три точки, за да затвори мача в два сета.

„Определено беше трудно. Тя игра страхотно, заяви Сабаленка в интервюто си на корта. - Трудно е, когато искаш да приключиш мача и да си починеш, а се стигне до точка за пробив. Разбира се, това определено не е лесно и съм щастлива, че успях да остана концентрирана и да затворя този мач в два сета.“

С тази победа Сабаленка подобри баланса си на твърди кортове през сезона на 25 победи и само 1 загуба, като единственото ѝ поражение на тази настилка дойде на финала на Откритото първенство на Австралия. Тя е най-бързата тенисистка, достигнала 25 победи на твърд корт в рамките на един сезон след Серина Уилямс през 2016 г. Освен това вече води с 5-1 срещу Чжан в мачовете от тура на Женската тенис асоциация, , като спечели последните им пет срещи – всичките в два сета.

Последният им сблъсък беше битка на контрастни стилове и макар резултатът да не разказва цялата история, статистиката дава доста добра представа за случилото се на корта.

Въпреки загубата, Чжан завърши само с една непредизвикана грешка – да, една – за 76 минути игра, като добави и осем печеливши удара. Сабаленка, от своя страна, натрупа 14 пъти повече непредизвикани грешки, но ги компенсира с 29 уинъра, противопоставяйки се на по-консервативния подход на Чжан.

Предпазливата игра на Чжан се пренесе и върху сервиса ѝ, където тя вкара повече първи сервиси – 66% срещу 60% за Сабаленка. Беларускинята обаче доминираше при точките, разиграни след първи сервис, печелейки 81% от своите срещу 62% за Чжан. Тази разлика, заедно с предимството на Сабаленка в ключовите моменти – реализирайки две от трите си възможности за пробив, докато Джан не успя при нито един от двата си шанса – се оказаха решаващи.

Моментът, в който Сабаленка постигна пробивите си, също беше от значение. Първият дойде при 4:2 след печеливш удар от форхенд при ретур, само секунди преди второто от двете кратки прекъсвания заради дъжд да наруши ритъма в първия сет. Вторият пробив дойде при 4:3 във втория сет, отново след уинър от форхенд.

Два гейма по-късно Сабаленка отрази последния опит на Чжан с поредния си печеливш форхенд, след което направи превъзходно воле, за да спечели точката на мача и да си осигури мачбол, който реализира, за да се класира за четвъртия кръг.

Там тя ще се изправи срещу поставената под номер 16 Екатерина Александрова в двубой, който се очертава да бъде по-оспорван, отколкото предполага класирането им в схемата. Сабаленка има леко предимство от 5-4 в преките им сблъсъци, но е спечелила три от последните четири, включително и най-скорошната им среща в Берлин през юни.

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