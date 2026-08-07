Изабелла Шиникова елиминира водачката в схемата и е на 1/2-финал в Оренсе

Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Оренсе (Испания) с награден фонд от 60 хиляди долара.

Българката постигна впечатляващ обрат срещу поставената под №1 в схемата и бивша №59 в световната ранглиста Греет Минен (Белгия), побеждавайки с 3:6, 7:6(3), 3:0 и отказване на съперничката след 2 часа и 10 минути игра.

Шиникова изостана с 0:3 в началото на двубоя и отстъпи в първия сет с 3:6. Във втората част тя демонстрира характер, като на два пъти навакса пробив пасив и вкара сета в тайбрек. В него българката доминира и го спечели убедително със 7:3 точки.

В решителния трети сет Шиникова продължи силната си игра и поведе с 3:0, след което Минен прекрати участието си в мача.

В спор за място на финала Изабелла Шиникова ще се изправи срещу Брит ду Прее (Нидерландия).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google