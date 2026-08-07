Елизара Янева отпадна на полуфиналите на WTA 125 във Варшава

Елизара Янева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в полската столица Варшава с награден фонд 100 хиляди евро.

Първата ракета на България отстъпи пред чехкинята Габриела Кнутсон с 6:7(4), 2:6 за час и 27 минути игра.

Янева навакса пасив от 0:3 гейма в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него българката обаче загуби с 4:7 точки. Във втората част тя изостана с 1:4 и два пробива, което се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

Това беше втори полуфинал в кариерата на Янева на турнир от сериите WТА 125, след като преди днешния ден тя постигна три трисетови победи.

С представянето българката си гарантира ново рекордно класиране в световната ранглиста, като в понеделник тя ще се изкачи поне до номер 170 в света.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google