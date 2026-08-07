Ходар отново надви Музети и се класира за четвъртия кръг в Монреал

Рафаел Ходар се справи с Лоренцо Музети за втори път в рамките на седем дни. Испанецът надделя над италианеца с 6:4, 6:3 за час и 35 минути, за да достигне до четвъртия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал.
Миналата седмица Ходар елиминира бившия номер 5 в света на четвъртфиналите на АТР 500 във Вашингтон. Тази седмица 19-годишният тенисист се погрижи историята да се повтори и на канадска земя, където показа класа в най-важните моменти, за да победи италианеца отново.
Във втория си мач срещу Музети, Ходар постигна решителен пробив при 4:4 в първия сет и в крайна сметка го спечели, след като взе 11 поредни точки. Въпреки че загуби подаването си два пъти във втория сет, Ходар постоянно оказваше по-голям натиск върху сервис геймовете на Музети и си осигури победата, след като реализира шест от единадесетте си възможности за пробив.
„Мисля, че свърших страхотна работа при ретурите, заяви Ходар. - Като цяло играх много солидно, опитвайки се да атакувам, когато можех. Лоренцо е топ играч, така че знаех, че трябва да се справя добре в напрегнатите моменти. Много съм щастлив от представянето си в мачас.“
С тази победа Ходар стана вторият тийнейджър, достигнал четвъртия кръг на канадския турнир от сериите „Мастърс 1000“ през това десетилетие, след като 19-годишният Лърнър Тиен постигна това през 2025 г. Следващият съперник на испанеца ще бъде осмият поставен Иржи Лехечка, който победи Александър Блокс с 6:3, 6:4. Ходар търси втората си титла за сезона в Монреал и в момента е 11-и в ранглистата Race to Turin, като се стреми към дебют във Финалите на АТР тази година.
Испанецът загуби от Тейлър Фриц във финалния мач във Вашингтон миналата седмица, но се изкачи до рекордното за кариерата си 15-о място в класацията на АТР с достигането си до финала. След отпадането на седем от първите десет поставени в Монреал, това може да бъде голям шанс за Ходар да стигне далеч в турнир от сериите „Мастърс 1000“. По-рано тази година 19-годишният тенисист достигна четвъртфиналите в Мадрид и Рим.
Музети, 11-и поставен в схемата, победи Николас Мехия, за да достигне третия кръг в Монреал. За италианеца това беше едва втори турнир след надпреварата в Рим през май, където отпадна в четвъртия кръг от бъдещия финалист Каспер Рууд. Италианецът получи контузия в бедрото по време на сезона на клей, която го извади от игра за два месеца и половина, преди да се завърне на корта във Вашингтон миналата седмица.
В други мачове от четвъртък Артур Риндеркнеш се класира за четвъртия кръг, след като Франсис Тиафо се отказа във втория сет поради контузия. Французинът водеше с 6:2, 2:0, когато Тиафо не можа да продължи. Следващият съперник на Риндеркнеш ще бъде Брандън Накашима, който направи обрат срещу квалификанта Титуан Дроге за 4:6, 6:2, 7:5.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google