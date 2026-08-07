Ходар отново надви Музети и се класира за четвъртия кръг в Монреал

Рафаел Ходар се справи с Лоренцо Музети за втори път в рамките на седем дни. Испанецът надделя над италианеца с 6:4, 6:3 за час и 35 минути, за да достигне до четвъртия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал.

Миналата седмица Ходар елиминира бившия номер 5 в света на четвъртфиналите на АТР 500 във Вашингтон. Тази седмица 19-годишният тенисист се погрижи историята да се повтори и на канадска земя, където показа класа в най-важните моменти, за да победи италианеца отново.

Във втория си мач срещу Музети, Ходар постигна решителен пробив при 4:4 в първия сет и в крайна сметка го спечели, след като взе 11 поредни точки. Въпреки че загуби подаването си два пъти във втория сет, Ходар постоянно оказваше по-голям натиск върху сервис геймовете на Музети и си осигури победата, след като реализира шест от единадесетте си възможности за пробив.

What a dig 😲



A soft Jodar touch was all it took!#NBO26 pic.twitter.com/SDFT8fLs68 — Tennis TV (@TennisTV) August 6, 2026

„Мисля, че свърших страхотна работа при ретурите, заяви Ходар. - Като цяло играх много солидно, опитвайки се да атакувам, когато можех. Лоренцо е топ играч, така че знаех, че трябва да се справя добре в напрегнатите моменти. Много съм щастлив от представянето си в мачас.“

С тази победа Ходар стана вторият тийнейджър, достигнал четвъртия кръг на канадския турнир от сериите „Мастърс 1000“ през това десетилетие, след като 19-годишният Лърнър Тиен постигна това през 2025 г. Следващият съперник на испанеца ще бъде осмият поставен Иржи Лехечка, който победи Александър Блокс с 6:3, 6:4. Ходар търси втората си титла за сезона в Монреал и в момента е 11-и в ранглистата Race to Turin, като се стреми към дебют във Финалите на АТР тази година.

Third Top 20 win 👌



19-year-old Jodar cruises past World No. 13 Musetti 6-4 6-3!#NBO26 pic.twitter.com/crB3dwtv7M — Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2026

Испанецът загуби от Тейлър Фриц във финалния мач във Вашингтон миналата седмица, но се изкачи до рекордното за кариерата си 15-о място в класацията на АТР с достигането си до финала. След отпадането на седем от първите десет поставени в Монреал, това може да бъде голям шанс за Ходар да стигне далеч в турнир от сериите „Мастърс 1000“. По-рано тази година 19-годишният тенисист достигна четвъртфиналите в Мадрид и Рим.

Музети, 11-и поставен в схемата, победи Николас Мехия, за да достигне третия кръг в Монреал. За италианеца това беше едва втори турнир след надпреварата в Рим през май, където отпадна в четвъртия кръг от бъдещия финалист Каспер Рууд. Италианецът получи контузия в бедрото по време на сезона на клей, която го извади от игра за два месеца и половина, преди да се завърне на корта във Вашингтон миналата седмица.

В други мачове от четвъртък Артур Риндеркнеш се класира за четвъртия кръг, след като Франсис Тиафо се отказа във втория сет поради контузия. Французинът водеше с 6:2, 2:0, когато Тиафо не можа да продължи. Следващият съперник на Риндеркнеш ще бъде Брандън Накашима, който направи обрат срещу квалификанта Титуан Дроге за 4:6, 6:2, 7:5.

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