SENSHI 33 идва на 5 септември с Grand Prix в тежката дивизия

5 септември 2026 г. е датата на следващото бойно събитие SENSHI 33 Grand Prix. Грандиозната кикбокс галавечер ще се проведе на плажната арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна с начален час от 19:30. На ринга ще видим водещи бойци от Аржентина, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Гърция, Румъния, Молдова, Нигерия, ДР Конго, България и още страни.

Билетите за SENSHI 33 Grand Prix вече са в продажба, а феновете могат да си осигурят място за една вечер, изпълнена с адреналин, силни емоции и професионален кикбокс от най-високо ниво в мрежата на Eventim.bg.

В центъра на бойната карта ще бъде SENSHI Grand Prix турнир в леката тежка категория до 95 кг – една от най-зрелищните дивизии в професионалния кикбокс. Осем елитни бойци ще се впуснат в турнир на директна елиминация, в който всяка среща е решаваща, а само един ще триумфира като шампион. За да спечели престижната титла, победителят ще трябва да преодолее трима съперници в рамките на една вечер – изпитание, което изисква не само сила, но и изключителна издръжливост, тактика и характер. Сред претендентите за трофея ще бъде и един от най-разпознаваемите български кикбоксьори, който е известен с експлозивните си удари и стремеж към нокаути.

Освен Grand Prix турнира, с 8 основни бойци и 4-ма в двете резервни срещи, програмата на SENSHI 33 включва още три супер битки с българско участие, които ще противопоставят родните бойни атлети срещу елитни професионалисти. Публиката със сигурност може да очаква динамични двубои, впечатляващи нокаути и безкомпромисен екшън на ринга.

През последните години SENSHI се утвърди като една от водещите кикбокс организации в Европа, привличайки в събитията си световни шампиони, доказани професионалисти и новото поколение звезди в бойните спортове. Уникалната атмосфера на плажната арена край морето превръща лятното издание през септември в незабравимо преживяване както за зрителите на място, така и за милионите фенове, които следят събитието по света.

Не пропускайте възможността да бъдете част от SENSHI 33 Grand Prix и да станете свидетели на битките, в които само най-силните ще покорят върха.

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