Дамир Михайлович: Йован Лека ще бъде шампион на UFC!

Основателят на ММА веригата ARMMADA - Дамир Михайлович беше ексклузивен респондент на "Неформално с Георги Петков", по време на UFC Белград. Бившият състезател, настоящ треньор и президент сподели, че за него и всички, заинтересовани от смесените бойни изкуства в западната ни съседка, пристигането на най-популярната организация в света със сигурност е сбъдната мечта.

"Провеждам събития вече 14 години. Знам какви са предимствата и недостатъците.

Да доведем UFC тук, да ни дойдат на крака, е голямо нещо", коментира познатият в тези среди с прякора си Дадо.

"Бих се с Йордан Радев през 2008-а или 2009-а година. Помня, че бях в Бразилия. Провеждах тренировъчен лагер там и получих поканата. Загубих, но от световна класа съперник. Спортистите сме така - подаваме ръка и продължаваме", добави Михайлович, който изрази надежда, че занапред може да се получат интересни отношения и да се обмени много опит - състезателен и организационен - между двете ни страни:

"Надявам се, че можем да работим съвместно с български отбори в ARMMADA за в бъдеще. Те са добре дошли при нас!".

Не подмина и темата за една от звездите на неговия Family Fight Team в Нови Сад - Йован Лека (*разговорът бе заснет преди битката на тежкия състезател в Белград, която той спечели с технически нокаут в първия рунд):

"Когато казвах публично, в подкасти и т.н., че Йован Лека ще бъде в UFC, всички се смееха. Сега вече не се смеят... И когато казвах, че няма да загуби от Азамат Муфтилаев, пак се смееха... Сега сме тук и те виждат, че е сериозно. Въпрос на време е. Той ще спечели пояса в Сърбия! Сигурен съм, че един ден ще бъде шампион на UFC в тежка категория".

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