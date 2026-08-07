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Нори спаси мачбол след скъпоструваща двойна грешка на Де Минор в Монреал

  • 7 авг 2026 | 09:12
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Нори спаси мачбол след скъпоструваща двойна грешка на Де Минор в Монреал

Камерън Нори постигна един от най-впечатляващите обрати на сезона в четвъртък, след като се завърна от пасив 5:7, 2:5 и спаси мачбол, за да елиминира третия поставен Алекс де Минор на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал.

Британецът показа характер, за да стигне до победата с 5:7, 7:6(5), 6:1 след два часа и 52 минути игра при тежки и влажни условия. Де Минор направи двойна грешка при единствения си мачбол при 5:2 и 40/30 във втория сет. Когато сервираше за мача отново при 5:4, австралиецът претърпя подобна съдба, като допусна двойна грешка и предаде гейма при четвъртия брейкбол за Нори.

След като 30-годишният Нори реализира пробив, за да остане в мача, 37-ият в ранглистата на АТР започна да играе освободено и да доминира в изтощителните разигравания от основната линия. Нори демонстрира типичната си издръжливост по време на битката и реализира осем от своите 13 възможности за пробив, за да достигне до четвъртия кръг.

„Нивото беше изключително високо в първите два сета“, заяви Нори в интервюто си на корта. „От самото начало Алекс започна много силно и си казах: „Уау, това е лудо ниво“, и трябваше да му отговоря. Успях да поведа с пробив (в първия сет), но той остана много солиден и успя да открадне първия сет.“

„Той изглеждаше добре във втория сет, но мисля, че леко отпусна газта, а аз успях да се освободя, да спечеля тайбрека и след това всичко беше битка. Просто се опитвах да играя точка за точка. Нямаше време за мислене. Концентрирах се върху всяка точка и успях да спечеля с 6:1. Беше страхотен мач за проверка на моето ниво, от който мога да почерпя много увереност.“

С победата си Нори наруши равенството в преките двубои с Де Минор, като левичарят вече води с 4:3 в съперничеството им. Сблъсъкът им в Монреал беше третият им мач за сезона, като всичките бяха на турнири от сериите „Мастърс 1000“.

Преди четвъртък Де Минор беше най-високопоставеният останал тенисист в турнира на твърди кортове. Сега тази титла принадлежи на Бен Шелтън, петият поставен и действащ шампион.

Следващият съперник на Нори е 18-ият поставен Артур Фис, който по-рано се наложи над Мариано Навоне с 6:3, 6:2, за да продължи впечатляващото си представяне на турнирите от сериите „Мастърс 1000“ тази година. Това ще бъде първата им среща.

22-годишният французин е достигал поне до четвърти кръг на четири от петте турнира „Мастърс 1000“ през сезона, като най-добрите му резултати са полуфиналите в Маями и Мадрид.

При впечатляващото си представяне на сервис срещу Навоне, Фис не допусна нито една точка за пробив и спечели 91% от точките на първия си сервис.

Лучано Дардери също продължи напред, побеждавайки Шан Дзюнчън с 4:6, 6:1, 6:4. Шан участваше във втория си турнир от февруари насам и спаси пет мачбола при победата си във втория кръг срещу Андрей Рубльов. Следващият съперник на Дардери ще бъде Нуно Боржеш, който победи Яник Ханфман с 6:4, 6:2.

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