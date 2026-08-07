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България с историческо първо участие на Световната купа по пикълбол

  • 7 авг 2026 | 10:54
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България с историческо първо участие на Световната купа по пикълбол

България ще запише историческо първо участие с официален национален отбор на Световната купа по пикълбол. Надпреварата ще се проведе от 3 до 6 септември в Дананг, Виетнам.

Участието е важна стъпка за развитието на пикълбола в България и за утвърждаването на страната ни на международната сцена в един от най-бързо развиващите се спортове в света, пишат от официалния сайт на Българската федерация по тенис.

От централата обявиха състава на националния отбор, който ще представя страната ни на Световната купа.

Капитан на националния тим при мъжете и жените (+19 години) е Станимир Стойчев.

В състава на България са включени: Антоанета Тоскова Кристин Павлов Мария Демирева Мартин Станчев Росен Найденов Васил Язаджиев

"Българската федерация по тенис пожелава успех на капитана Станимир Стойчев и на всички състезатели от националния отбор", добавиха от централата.

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