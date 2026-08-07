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Григор тренира във фитнеса в очакване на “уайлдкард” за US Open

  • 7 авг 2026 | 10:15
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Григор тренира във фитнеса в очакване на “уайлдкард” за US Open

Григор Димитров вече е в Ню Йорк и тренира в отлично настроение във фитнеса в очакване да получи “уайлд кард” за основната схема на последния за годината турнир от Големия шлем - US Open.

За момента най-добрият български тенисист е в списъка с участници в квалификациите на Откритото първенство на САЩ заедно с първата ракета на България при жените Елизара Янева.

Присъствието на двамата в този списък бе очакван заради позициите им в световните ранглисти на АТР и WTA. Бившият №3 в света Димитров, който пропусна втората половина на сезон 2025 заради тежка контузия на гръден мускул, се срина до 170-о място през май след натрупване на негативни резултати и загуба на точки. По време на сезона на трева обаче 35-годишният хасковлия започна да стабилизира представянето си и се завърна в Топ 150. При последното обновяване на класацията (3 август), въпреки че се оттегля от турнира в Лос Кабос поради травма в крака, разместванията при неговите конкуренти му помогнаха да прогресира до сегашното 137-о място.

За момента организаторите на АТР турнирите са изключително съпричастни към Григор Димитров и поканите към него продължават да валят. Той вече получи “уайлдкард” за Майорка в края на юни, където записа своята юбилейна победа №50 на тревни кортове. Впоследствие специална покана на българина предоставиха и организаторите на най-стария турнир от Големия шлем - “Уимбълдън”, на който той достигна до осминафиналите. Сега на Григор му предстои участие на “Мастърс”-а в Синсинати, също с “уайлдкард”. Димитров стана шампион на турнира в щата Охайо през 2017 г. Дали и Американската тенис асоциация (USTA) ще бъде благосклонна към него предстои да разберем. Ветеранът Гаел Монфис, за който настоящият сезон е последен в състезателната му кариера, вече си осигури такава покана.

Ако не получи специална покана за основната схема, Димитров ще трябва да изиграе и спечели три мача в квалификациите, за да се класира за същинската фаза на “Флашинг Медоус”.

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