Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Айвън Тони бе обвинен за нападение в нощен клуб

Айвън Тони бе обвинен за нападение в нощен клуб

  • 7 авг 2026 | 14:22
  • 1005
  • 1
Айвън Тони бе обвинен за нападение в нощен клуб

Нападателят на националния тим на Англия Айвън Тони е обвинен в нападение в нощен клуб в Сохо, Лондон. Полиция в английската столица съобщи, че 30-годишният Тони от Нортхамптън е бил обвинен в четвъртък, 31 юли, в действия, довели до нанасяне на телесни повреди. От полицията посочиха, че обвинението е свързано с нападение, което според информацията е било извършено на 6 декември миналата година в нощен клуб на "Уордър Стрийт" в центъра на Лондон.

Айвън Тони, който играе за клуба Ал-Ахли от Саудитската професионална лига, ще се яви пред Магистратския съд в Уестминстър в четвъртък, 24 септември. Вестник The Sun съобщи на 8 декември, че Тони е бил арестуван след предполагаем удар с глава.

Говорител на Тони заяви: "Айвън признава обвинението и макар че естествено е шокиран, той очаква с нетърпение да му бъде дадена възможност да докаже невинността си в съда."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8434
  • 10
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1133
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3918
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1670
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7337
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1589
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 34289
  • 67
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 19984
  • 116
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8502
  • 15
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9419
  • 16
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28445
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8434
  • 10