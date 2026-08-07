Айвън Тони бе обвинен за нападение в нощен клуб

Нападателят на националния тим на Англия Айвън Тони е обвинен в нападение в нощен клуб в Сохо, Лондон. Полиция в английската столица съобщи, че 30-годишният Тони от Нортхамптън е бил обвинен в четвъртък, 31 юли, в действия, довели до нанасяне на телесни повреди. От полицията посочиха, че обвинението е свързано с нападение, което според информацията е било извършено на 6 декември миналата година в нощен клуб на "Уордър Стрийт" в центъра на Лондон.

Айвън Тони, който играе за клуба Ал-Ахли от Саудитската професионална лига, ще се яви пред Магистратския съд в Уестминстър в четвъртък, 24 септември. Вестник The Sun съобщи на 8 декември, че Тони е бил арестуван след предполагаем удар с глава.

Говорител на Тони заяви: "Айвън признава обвинението и макар че естествено е шокиран, той очаква с нетърпение да му бъде дадена възможност да докаже невинността си в съда."

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Снимки: Imago