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Себастиан Коу приветства "година за историята" преди Европейското първенство по лека атлетика на родна земя

  • 7 авг 2026 | 10:58
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Себастиан Коу приветства "година за историята" преди Европейското първенство по лека атлетика на родна земя

Според Себастиан Коу британската лека атлетика преживява “година за историята“. Кийли Ходжкинсън, олимпийската шампионка на 800 метра, ще бъде една от основните атракции на предстоящото състезание, където Великобритания ще се стреми към множество медали.

Президентът на Световната атлетика беше в Лондон през юли, за да види как Джош Кър подобри 27-годишния световен рекорд на една миля – постижение, което самият лорд Коу е поставял три пъти в кариерата си. Това лято пък е белязано от две домакински първенства – неотдавнашните Игри на Британската общност в Глазгоу и предстоящото Европейско първенство в Бирмингам.

Кийли Ходжкинсън, олимпийската шампионка на 800 метра, ще бъде една от главните звезди на Европейското, където се очаква отборът на Великобритания да спечели голям брой отличия. За Коу няма съмнение, че конкурентоспособността на страната на международната сцена до голяма степен се дължи на Националната лотария, стартирала през 1994 г.

За повече от 30 години тя е осигурила близо 1,8 милиарда паунда финансиране за елитния спорт в Обединеното кралство чрез “Ю Кей Спорт“ – инвестиция, която според лорд Коу променя изцяло правилата на играта.

“Това наистина е година за историята за британската атлетика. Имаме Европейско първенство, Игри на Британската общност, Световно първенство до 20 години, където имаме много силен британски отбор, а след това и шампионата Ultimate в края на годината, който съм сигурен, че ще покаже редица британски атлети“, заяви той.

“Искам да подчертая, че всичко това се случва до голяма степен благодарение на Националната лотария. Нека бъдем напълно откровени. През 1996 г., две години след създаването на Националната лотария, но без все още да има ефект, имахме най-слабото си представяне на Олимпийски игри. Спечелихме само един златен медал (общо) и нито един в леката атлетика. Бяхме 36-и в класирането по медали.“

“След това изведнъж може да се проследи възходът: 2000 г. – голямо подобрение, 2004 г. – още едно значително подобрение, 2008 г. в Пекин – извън всякакви класации, мисля, че завършихме четвърти по медали, а после дойде Лондон. След това бях председател на Британската олимпийска асоциация между 2012 и 2016 г. и съм наистина доволен, че се оттеглих след най-големия ни брой медали в Рио.“

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Снимки: Gettyimages

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