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Още един българин е на финал на Световното по лека атлетика за юноши

  • 7 авг 2026 | 00:29
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Още един българин е на финал на Световното по лека атлетика за юноши

Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ).

Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината на 7 август от 04:25 часа българско време.

Вчера Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук.

Фирмино, който има бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство до 20 години в Тампере 2025, записа лично постижение за сезона от 15.81 метра (+0.8 м/сек) във втория си опит. Първо той има 15.20 (+1.5 м/сек), а в третия опит скочи 15.20 (+1.5 м/сек). Така националът зае девето място и влезе сред най-добрите 12.

С най-добър резултат в пресявките е Майлс Несмит (САЩ) - 16.41 метра.

Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, след като се нареди седми в своята серия с 53.68 секунди и общо 51-и в квалификациите.

Кристиян Цанев завърши с 2.00 метра квалификацията в скока на височина в Орегон и не намери място във финала. Той раздели 34-а позиция, а в пресявките участваха 34 състезатели.

Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова заеха 19-ото място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха седми в първа серия с 43.73 секунди.

По-късно днес Васил Антонов ще участва в сериите на бягането на 400 метра.

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Снимки: Sportal.bg

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