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Дъжд, картони и късен гол оформиха драматична вечер в Залцбург

  • 7 авг 2026 | 00:21
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Дъжд, картони и късен гол оформиха драматична вечер в Залцбург

РБ Залцбург записа една от най-интригуващите победи тази седмица в двубоите от третия предварителен кръг на тазгодишното издание от европейските клубни турнири. Австрийците се наложиха с минималното 1:0 срещу Пафос в среща от пресявките на Лига Европа, като двубоят стартира в 20:00 часа българско време и приключи около полунощ.

Причината бе, че проливният дъжд в Австрия наводни „Ред Бул Арена" до такава степен, че след 16 минути игра бе невъзможно да се играе. Час по-късно малко след 21:15 играта беше подновена там, където престана при по-приемливи условия.

Двата тима така и не успяваха да си отбележат, което се промени в 88-ата минута. Две минути преди да изтече редовното време, Харис Табакович прати топката в съперниковата врата, а това не бе всичко.

В продължението Кен Сема си изкара втори жълт картон и остави гостите от Пафос с човек по-малко. Интересното е, че той се появи на терена като смяна в 43-тата минута, а първото си официално предупреждение изкара още в първата минута на втората част.

Реваншът е идната седмица на 13 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време.

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