Твенте хвърли здрав пердах на словаци

Твенте е сигурен участник в плейофния кръг на Лигата на конференциите, след като разгроми с 6:0 Дунайска Стреда. Домакините вкараха два гола до 11-тата минута, а през второто полувреме заиграха на още по-високи обороти и продължиха да тероризират объркания си съперник.

Резултата откри Даан Ротс с глава след перфектно центриране на Сондре Йорасетер. Не след дълго Марко Пяца получи топката от Ваут Вегхорст и шутира от границата на наказателното поле за 2:0.

Веднага след почивката Йорасетер комбинира с Дауда Вайдман и той се разписа отблизо. Не след дълго централният защитник Макс Брунс също попадна сред голмайсторите.

В 64-тата минута Рамиз Зеруки вкара пети гол за нидерландците, не без помощта на рикошет в тялото на противников футболист. Наказателната акция приключи в 78-ата минута с попадение на Робин Прьопер.

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