Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Твенте
  3. Твенте хвърли здрав пердах на словаци

Твенте хвърли здрав пердах на словаци

  • 7 авг 2026 | 00:11
  • 1838
  • 0
Твенте хвърли здрав пердах на словаци

Твенте е сигурен участник в плейофния кръг на Лигата на конференциите, след като разгроми с 6:0 Дунайска Стреда. Домакините вкараха два гола до 11-тата минута, а през второто полувреме заиграха на още по-високи обороти и продължиха да тероризират объркания си съперник.

Резултата откри Даан Ротс с глава след перфектно центриране на Сондре Йорасетер. Не след дълго Марко Пяца получи топката от Ваут Вегхорст и шутира от границата на наказателното поле за 2:0.

Веднага след почивката Йорасетер комбинира с Дауда Вайдман и той се разписа отблизо. Не след дълго централният защитник Макс Брунс също попадна сред голмайсторите.

В 64-тата минута Рамиз Зеруки вкара пети гол за нидерландците, не без помощта на рикошет в тялото на противников футболист. Наказателната акция приключи в 78-ата минута с попадение на Робин Прьопер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8165
  • 9
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1120
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3845
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1636
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7269
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1577
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 23660
  • 53
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 18552
  • 112
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7863
  • 12
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8721
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28113
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8165
  • 9