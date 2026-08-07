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Партизан гледа уверено напред с класика над Тобол

  • 7 авг 2026 | 00:09
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Партизан гледа уверено напред с класика над Тобол

Сръбският гранд Партизан постигна чиста и изключително важна победа с 3:0 срещу казахстанския Тобол в първия двубой от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Попаденията за „черно-белите“, водени от легендата Саша Илич, бяха дело на Демба Сек (32'), Ибрахим Зубаиру (64') и Шaка Траоре (90+4'). Домакините тотално доминираха на терена и само по чудо не записаха още по-изразителен резултат.

Белградчани стартираха агресивно, но първата по-напрегната ситуация дойде в 22-рата минута пред тяхната врата, когато гол на Александър Зуев от гостите беше правилно отменен поради засада, потвърдена и от VAR.

Натискът на Партизан даде резултат в 32-рата минута. След центриране от корнер на Алексич, Демба Сек реагира най-съобразително на границата на наказателното поле и със силен удар преодоля вратаря Устименко за 1:0.

Второто полувреме започна с невероятен пропуск на Богдан Костич в 46-ата минута, който след центриране на Демба Сек не успя да уцели празната мрежа от едва три метра разстояние.

В 53-тата минута Ерик Койзек прати топката в мрежата на гостите за втори път, но след дълга 5-минутна VAR проверка попадението беше отменено заради засада.

Логичното все пак се случи в 65-ата минута. Ерик Койзек напредна добре и пусна отличен пас към Ибрахим Зубаиру, който от чиста позиция опъна мрежата за 2:0.

В 94-тата минута Партизан оформи крайното 3:0. След поредна бърза акция по фланга, топката достигна до Джурджевич по лявото крило, който напредна и намери резервата Шака Траоре. Крилото предриблира елиминира своя пазач в наказателното поле и заби топката в мрежата. Първоначално не зачете попадението, но след бърза намеса на VAR голът беше признат.

Предимството от три гола без допуснато попадение у дома дава сериозно спокойствие на водения от Саша Илич тим. Реваншът ще се изиграе на 13 август 2026 г. в Казахстан, където Тобол ще бъде изправен пред тежката задача да търси задължителен обрат, за да остане в турнира.

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