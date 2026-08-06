Бенфика разби сърцата на Хартс с шест гола

Бенфика постигна убедителна победа в домакинството си на Хартс от третия квалификационен кръг на Лига Европа и до голяма степен си гарантира място в плейофния кръг. Лисабонските "орли" се наложиха с 6:1, а Хартс е напът да напусне втория по сила европейски клубен турнир, след като вече отпадна от Шампионската лига.

Началото на разгрома беше поставено още в 3-тата минута. Леандро Барейро нахлу в наказателното поле и върна топката към връхлитащия Рафа Силва, който опъна мрежата. В 23-тата минута Георгий Судаков центрира от корнер, а Томаш Араужо се извиси и с глава покачи на 2:0. В края на полувремето Евангелос Павлидис беше точен от дузпа, а веднага след това реферът отмени негово попадение заради засада.

За 4:0 се разписа Джанлука Престиани в 59-ата минута. Аржентинският халф пресече пас на противников футболист и от границата на наказателното поле намери горния ляв ъгъл на вратата, пазена от Бо Ройс.

В 72-рата минута появилият се на почивката Том Рено върна един гол за гостите от Шотландия, но той не беше последен в мача. Друга резерва - Джон Дюран, се възползва от пас на Андреас Шелдеруп в 87-ата минута и отбеляза дебютното си попадение с екипа на Бенфика. Самият Шелдеруп оформи крайното 6:1 от дузпа в добавеното време.

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