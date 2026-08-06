Тюн се разправи с шампиона на Исландия

Тюн разгроми с 3:0 Викингур в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Швейцарците имаха тотално надмощие и стигнаха до убедителния успех с попадения на Ян Бамерт, Брайтън Лабо и резервата Фабио Сайц.

И двата отбора се включиха в турнира, след като отпаднаха от пресявките на Шампионската лига. Тюн беше елиминиран от Динамо (Загреб), а Викингур не можа да преодолее Апоел (Беер Шева).

Домакините изиграха много силно първо полувреме, в което взеха солиден аванс. Резултата откри Бамерт в 19-ата минута след асистенция на Фабио фер, а малко по-късно се разписа и Лабо. В 32-рата минута попадение на Стигур Дилян Тордарсон от Викингур беше отменено заради нарушение в атака.

След почивката исландците също създадоха няколко положения, но не успяха да реализират нито едно от тях, а в добавеното време Сайц сложи точка на спора.

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