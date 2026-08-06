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  3. Късен гол спаси Омония от срам в Гибралтар

Късен гол спаси Омония от срам в Гибралтар

  • 6 авг 2026 | 23:11
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Късен гол спаси Омония от срам в Гибралтар

Омония (Никозия) бе на секунди от срамно поражение при визитата в Гибралтар срещу Линкълн Ред Импс, но гол дълбоко в добавеното време спаси островитяните за крайното 1:1. Домакините бяха повели с попадение на Кристиан Рутйенс в 71-вата минута, а в 93-тата гостите изравниха чрез Матео Марич.

Така реваншът в Кипър ще бъде доста по-поносим за Омония, а крайният победител от двойката ще играе плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа. Загубилият ще направи същото в най-ниско ранкирания турнир под шапката на УЕФАЛига на конференциите.

Сблъсъкът в Никозия предстои на 13 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време.

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