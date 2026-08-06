Късен гол спаси Омония от срам в Гибралтар

Омония (Никозия) бе на секунди от срамно поражение при визитата в Гибралтар срещу Линкълн Ред Импс, но гол дълбоко в добавеното време спаси островитяните за крайното 1:1. Домакините бяха повели с попадение на Кристиан Рутйенс в 71-вата минута, а в 93-тата гостите изравниха чрез Матео Марич.

Goal! The corner is whipped in and Oliva Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) is in the right place at the right time, planting his header perfectly into the left side of the goal. He makes it 1:0.

Lincoln Red Imps 1 - 0 Omonia#UEL pic.twitter.com/q5HunztedS — SJT (@SJTXQJT) August 6, 2026

Така реваншът в Кипър ще бъде доста по-поносим за Омония, а крайният победител от двойката ще играе плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа. Загубилият ще направи същото в най-ниско ранкирания турнир под шапката на УЕФА — Лига на конференциите.

Сблъсъкът в Никозия предстои на 13 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време.

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