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Ягелония надви Рейнджърс в мач с два автогола

  • 6 авг 2026 | 21:49
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Ягелония надви Рейнджърс в мач с два автогола

Рейнджърс допусна втора грешна стъпка от началото на сезона. След равенството срещу Дънди Юнайтед в първия кръг от шотландското първенство, тимът допусна загуба при гостуването си на Ягелония в Лига Европа. "Сините" отстъпиха с 1:2 пред 20 000 фенове в Бялисток и ще трябва да правят обрат в реванша, ако искат да продължат напред.

Рейнджърс има добра традиция срещу полски клубове в евротурнирите, а и днешният мач стартира перфектно за състава на Дерек МакИнес. Още в 4-тата минута левият бек Туур Роменс центрира, а Гилерме Монтоя се провали в опита си да изчисти топката и я прати във вратата, пазена от Славомир Абрамович.

Домакините се стъписаха, но имаха късмета много бързо да изравнят. Това се случи в 13-тата минута, когато защитата на Рейнджърс изпусна Кайетан Шмит, той стреля, а Емануел Фернандес отклони топката в мрежата. Само осем минути по-късно вратарят на гостите Ивор Пандур изби лошо шут на Хесус Имаз, а при добавката Шмит не сгреши.

Смените помогнаха на Рейнджърс да овладее инициативата през второто полувреме. Шотландците пропуснаха няколко положения, но и контрите на Ягелония не бяха безопасни. При една от тях Ник Прелец се озова на чиста позиция, но шутира в тялото на противников защитник.

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