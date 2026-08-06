Четири гола, два червени картона и равенство между Ноа и Сион

Арменският Ноа и швейцарският Сион завършиха наравно 2:2 в изключително драматичен и напрегнат първи сблъсък от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят се изигра на Градския стадион в Абовян, като домакините повеждаха на два пъти чрез Елдер Ферейра (5' - дузпа) и Гор Манвелян (20'), но гостите показаха характер и изравниха благодарение на голове на тийнейджъра Уинсли Ботели (13') и Илияс Шуареф (57').

Домакините стартираха агресивно и получиха правото да изпълнят дузпа още в самото начало. Зад топката застана португалецът Елдер Ферейра, който хладнокръвно преодоля противниковия вратар в 5-ата минута за 1:0.

Радостта на арменците обаче бе кратка. Само осем минути по-късно, в 13-ата минута, младата надежда на швейцарците Уинсли Ботели се възползва от добра ситуация в наказателното поле и възстанови равенството за 1:1.

Ноа не се стресна и отново наложи своя ритъм. В 20-ата минута Гор Манвелян се оказа на правилната позиция, пращайки топката в мрежата за втори път и давайки нова преднина на своя тим при 2:1.Големият шок за гостите дойде бързо след това.

В 23-тата минута защитникът на Сион Ниас Хефти извърши невнимателно нарушение, което му донесе втори жълт и съответно червен картон, оставяйки съотборниците си в тежка позиция с човек по-малко още преди преполовяването на първото полувреме.

През втората част, въпреки числения пасив, швейцарците излязоха мотивирани и в 57-ата минута Илияс Шуареф изненада отбраната на домакините с прецизен удар, за да фиксира крайното 2:2.

Численото равенство на терена беше възстановено в 65-ата минута. Бранителят на Ноа Музалиджома влезе изключително грубо в единоборство и реферът не се поколеба да му покаже директен червен картон, пращайки го преждевременно към съблекалните.

Равенството оставя интригата жива, но ФК Сион придобива сериозно психологическо предимство преди реванша. Решаващият втори двубой ще се изиграе на 13 август 2026 г. на емблематичния „Стад дьо Турбийон“ в Сион, където ще се определи крайният победител.

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