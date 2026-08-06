Леверкузен договори и аржентински национал

Байер (Леверкузен) е постигнал споразумение за трансфера на защитника на Олимпик Марсилия Факундо Медина, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо. Сделката е на стойност 23 милиона евро плюс 2 милиона евро бонуси. Всичко между двата клуба ще бъде финализирано скоро.

Интересното е, че само преди три месеца Медина стана собственост на марсилци. Той изкара последния сезон при тях под наем от Ланс с опция за откупуване, от която клубът се възползва.

27-годишният аржентинец изигра 17 мача във френското първенство през сезон 2025/26, като направи една асистенция. Той игра и за Аржентина на Световното първенство това лято.

Медина може да играе и като централен защитник, и като ляв бек. Любопитното е, че по-рано тази седмица Леверкузен вече привлече друг ляв защитник - Мигел Гутиерес от Наполи.

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