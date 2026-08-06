ЦСКА си връща емблемата

Президентът на БК ЦСКА Гинко Василев сподели голяма новина ексклузивно пред камерата на Sportal.bg, а тя е, че "армейците" си връщат емблемата, която в последните години не присъстваше в тяхната зала и на екипите им. Тя ще грейне в спорното съоръжение след броени дни, като по този начин баскетболният и футболният отбор на ЦСКА вече няма да се различават.

"Това е нещо, което искахме да обявим може би след няколко седмици, когато залата ще ни е напълно готова и логото ще бъде в центъра. Вече официално имаме разбирателство и ще имаме логото, което е истинското, с което аз съм играл, когато съм бил в ЦСКА и когато през 2006-а година също работих. Това е логото, което в момента носи и футболният клуб, и волейболният клуб. Това е нещо, което ние сме сигурни, че искаме да направим и ще си върнем старото лого, което е на всички ЦСКА.”, разкри пред нашата медия Василев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google