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Торнике Шенгелия официално се присъедини към тима на Дубай

  • 6 авг 2026 | 12:21
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Торнике Шенгелия официално се присъедини към тима на Дубай

Грузинският баскетболист Торнике Шенгелия официално се присъедини към отбора на Дубай за сезон 2026/2027, малко след като Барселона потвърди раздялата с него.

Въпреки че имаше договор с каталунския гранд до юни 2029 година, Шенгелия е платил близо един милион евро, за да активира клаузата си за напускане. Той записа 78 мача през единствения си сезон с екипа на Барселона, включително 34 в Евролигата и 40 в испанската Лига Ендеса.

34-годишният грузинец реализира средно по 12.4 точки и 4.6 борби в Евролигата, като същевременно допринасяше с по 11.2 точки на мач в испанското първенство, помагайки на Барселона да достигне финала в Лига Ендеса.

206-сантимеровият баскетболист пристига в Дубай след 13 сезона в Евролигата, играейки за пет различни клуба.

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