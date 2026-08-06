Алекс Симеонов и Тадж Грийн се разделиха с Балкан

Алекс Симеонов и Тадж Грийн се разделиха с баскетболния шампион при мъжете Балкан (Ботевград).

"С благодарност изпращаме Алекс Симеонов, който изигра ключова роля за отбора през изминалия сезон. Благодарим ти за енергията, борбения дух и всеки момент на игрището в зелено. Пожелаваме ти успех във всичко, което предстои", написаха от Балкан в социалните мрежи по повод българина.

Колкото до Грийн, който ще продължи кариерата си в германския Льовен Брауншвайг, от лагера на ботевградчани коментираха:

"Благодарим ти за времето, прекарано в Балкан, за енергията на игрището, за отдадеността и за всичко, което даде на този отбор. Успех в Германия, Тадж!"

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