Хегемонът Gen.G прекъсна рядка серия от две поредни загуби

Отборът на Gen.G сложи край на необичайната си серия от две поредни загуби в корейското първенство по League of Legends, което "тигрите" не бяха правили от над 1800 дни или почти пет години, след като победи Hanwha Life Esports.

보기 드문 2연패 기록 pic.twitter.com/tJoXQtURRt — serin (@serinepi) August 5, 2026

Преди това тимът отстъпи последователно на T1 и Dplus KIA - нещо, което не се беше случвало на звездата Джон "Chovy" Джу-хун в LCK, откакто се присъедини към отбора през 2022 година.

За Gen.G това беше първата подобна серия в шампионата от близо пет години.Въпреки трудния период, отборът остава сред водещите в класирането с баланс от 15 победи и 6 загуби, заемайки четвъртото място зад T1, Hanwha Life Esports и KT Rolster.

Снимка: Riot Games

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