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  3. Хегемонът Gen.G прекъсна рядка серия от две поредни загуби

Хегемонът Gen.G прекъсна рядка серия от две поредни загуби

  • 6 авг 2026 | 19:05
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Хегемонът Gen.G прекъсна рядка серия от две поредни загуби

Отборът на Gen.G сложи край на необичайната си серия от две поредни загуби в корейското първенство по League of Legends, което "тигрите" не бяха правили от над 1800 дни или почти пет години, след като победи Hanwha Life Esports.

Преди това тимът отстъпи последователно на T1 и Dplus KIA - нещо, което не се беше случвало на звездата Джон "Chovy" Джу-хун в LCK, откакто се присъедини към отбора през 2022 година.

За Gen.G това беше първата подобна серия в шампионата от близо пет години.Въпреки трудния период, отборът остава сред водещите в класирането с баланс от 15 победи и 6 загуби, заемайки четвъртото място зад T1, Hanwha Life Esports и KT Rolster.

Снимка: Riot Games

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