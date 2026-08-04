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  3. Георги "Jorko" Митев и Team Liquid са на полуфинал в Швеция

Георги "Jorko" Митев и Team Liquid са на полуфинал в Швеция

  • 4 авг 2026 | 19:17
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Георги "Jorko" Митев и Team Liquid са на полуфинал в Швеция

Team Liquid с българския снайперист в CS2 Георги "Jorko" Митев се класира за полуфиналите на турнира Stake Pulse Beat 1 в Швеция. Преди това изцяло българският тим на Acend бе елиминиран.

"Кончетата" не оставиха никакви шансове на 9INE и спечелиха убедително с 2:0 (13-4, 13-6). Jorko изигра силен двубой и завърши с положителен баланс от 26 елиминации и 1.09 рейтинг, а на върха бе звездата EliGE с 40 фрага и 1.67 рейтинг.

На полуфиналите Liquid ще се изправи срещу победителя от четвъртфиналния сблъсък между Fnatic и EAC.

Снимка: HLTV

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