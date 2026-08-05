Vitality залага на jL като заместник на apEX и mezii

Vitality официално обяви, че литовецът Юстинас "jL" Лекавичус ще се присъедини към отбора като временен заместник за BLAST Open в Порто и PGL Masters в Букурещ.

Another Major MVP joins the hive! @jLcsgo_ will join the main roster for BLAST Porto & PGL Bucharest while apEX and mezii are on paternity leave! pic.twitter.com/DpZvOtZ2Qk — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) August 4, 2026

Бившият играч на Natus Vincere ще замести Уилям "mezii" Мериман и Дан "apEX" Мадесклер, които ще отсъстват от надпреварите.

Според по-ранни информации mezii ще пропусне BLAST Open Порто, а apEX - PGL Masters Букурещ, въпреки че организацията не уточни официално разпределението на отсъствията.

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