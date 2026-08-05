Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Vitality залага на jL като заместник на apEX и mezii

Vitality залага на jL като заместник на apEX и mezii

  • 5 авг 2026 | 19:00
  • 196
  • 0
Vitality залага на jL като заместник на apEX и mezii

Vitality официално обяви, че литовецът Юстинас "jL" Лекавичус ще се присъедини към отбора като временен заместник за BLAST Open в Порто и PGL Masters в Букурещ.

Бившият играч на Natus Vincere ще замести Уилям "mezii" Мериман и Дан "apEX" Мадесклер, които ще отсъстват от надпреварите.

Според по-ранни информации mezii ще пропусне BLAST Open Порто, а apEX - PGL Masters Букурещ, въпреки че организацията не уточни официално разпределението на отсъствията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Георги "Jorko" Митев и Team Liquid са на полуфинал в Швеция

Георги "Jorko" Митев и Team Liquid са на полуфинал в Швеция

  • 4 авг 2026 | 19:17
  • 1367
  • 0
Родният ACEND приключи участието си в Швеция след поражение в четвъртфиналите

Родният ACEND приключи участието си в Швеция след поражение в четвъртфиналите

  • 4 авг 2026 | 17:34
  • 958
  • 0
Imperial обяви новия наставник Маркос "tacitus" Кастильо

Imperial обяви новия наставник Маркос "tacitus" Кастильо

  • 4 авг 2026 | 12:40
  • 458
  • 0
Българско участие в битката за Световното по електронни спортове: Liquid на Jorko и Acend научиха съперниците си

Българско участие в битката за Световното по електронни спортове: Liquid на Jorko и Acend научиха съперниците си

  • 4 авг 2026 | 11:01
  • 662
  • 0
Край на престоя на Perfecto във Virtus.pro

Край на престоя на Perfecto във Virtus.pro

  • 3 авг 2026 | 17:47
  • 1053
  • 0
Team Secret Whales продължава доминацията си и спечели квота за Worlds 2026

Team Secret Whales продължава доминацията си и спечели квота за Worlds 2026

  • 3 авг 2026 | 13:33
  • 314
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

  • 5 авг 2026 | 18:35
  • 10019
  • 109
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 23139
  • 96
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 61636
  • 58
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 8889
  • 5
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 12451
  • 49
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 57877
  • 149