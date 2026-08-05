Vitality залага на jL като заместник на apEX и mezii

Vitality официално обяви, че литовецът Юстинас "jL" Лекавичус ще се присъедини към отбора като временен заместник за BLAST Open в Порто и PGL Masters в Букурещ.
Бившият играч на Natus Vincere ще замести Уилям "mezii" Мериман и Дан "apEX" Мадесклер, които ще отсъстват от надпреварите.
Според по-ранни информации mezii ще пропусне BLAST Open Порто, а apEX - PGL Masters Букурещ, въпреки че организацията не уточни официално разпределението на отсъствията.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google