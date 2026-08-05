Без българско участие сред 30-те най-добри в CS

Valve публикува августовското обновление на Топ 30 от VRS ранглистата, която ще бъде използвана за разпределянето на поканите за редица от най-престижните CS2 турнири през есента.

Сред тях са FISSURE Playground 3, ESL Pro League Season 24, Thunderpick World Championship и IEM Пекин. Новата ранглиста обаче не носи добри новини за българските представители. Отборите на Monte с Алекс "Rainwaker" Петров, Team Liquid с Георги "Jorko" Митев и българският състав на Acend остават извън местата, осигуряващи директни покани за основните събития.

В челото на световната класация Spirit запазва първата позиция, следван от Falcons и MOUZ. Любопитен момент е спадът на Vitality до пето място - за първи път от август 2024 година тимът е извън топ 4 на глобалната класация.

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