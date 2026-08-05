Георги "Jorko" Митев и Liquid се бориха до последно, но титлата им се отскубна на сантиметри

Team Liquid с българския снайперист Георги "Jorko" Митев не успя да спечели титлата на шведския турнир по CS2 - Stake Pulse Beat I, след като отстъпи с 1:2 (13-11, 10-13, 7-13) na Betclic във финала на LAN надпреварата.

Tough one to digest 💔😞



Proud of the team and the fight we showed throughout. A great performance overall and the climb back to the top continues🐴



Huge thanks to all the fans for sticking with us💙



We go again🫶 GG @BetclicApogee 🤝#LetsGoLiquid #StakePulseBeat pic.twitter.com/jVNkGaxLVh — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) August 5, 2026

Срещата започна отлично за "кончетата", които измъкнаха първата карта Cache с 13:11 след силно представяне през втората половина. Полският състав обаче отвърна на удара с успех 13:10 на Anubis, а в решителната карта Nuke не остави съмнения и затвори серията след 13:7.

Jorko завърши финала с 43 елиминации и рейтинг от 1.03. Българският снайперист беше третият най-високо оценен играч на "кончетата", а fr3nd и Prism бяха с по 52 и 50 фрага за победители.

Bro is here for the vibes✨ pic.twitter.com/ot2rFnaB7F — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) August 5, 2026

Liquid направи силен турнир, достигайки до големия финал срещу полския си съперник, който прибра 20,000 долара. TL пък си заработи $ 8,000.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google