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Георги "Jorko" Митев и Liquid се бориха до последно, но титлата им се отскубна на сантиметри

  • 5 авг 2026 | 23:12
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Георги "Jorko" Митев и Liquid се бориха до последно, но титлата им се отскубна на сантиметри

Team Liquid с българския снайперист Георги "Jorko" Митев не успя да спечели титлата на шведския турнир по CS2 - Stake Pulse Beat I, след като отстъпи с 1:2 (13-11, 10-13, 7-13) na Betclic във финала на LAN надпреварата.

Срещата започна отлично за "кончетата", които измъкнаха първата карта Cache с 13:11 след силно представяне през втората половина. Полският състав обаче отвърна на удара с успех 13:10 на Anubis, а в решителната карта Nuke не остави съмнения и затвори серията след 13:7.

Jorko завърши финала с 43 елиминации и рейтинг от 1.03. Българският снайперист беше третият най-високо оценен играч на "кончетата", а fr3nd и Prism бяха с по 52 и 50 фрага за победители.

Liquid направи силен турнир, достигайки до големия финал срещу полския си съперник, който прибра 20,000 долара. TL пък си заработи $ 8,000.

Снимка: HLTV

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