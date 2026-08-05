eXyu слага край на кариерата си в League of Legends

Северноамериканският джънглър Лорънс "eXyu" Сю обяви, че професионалната му кариера в League of Legends е към своя край. Новината идва, след като Dignitas официално го премести на резервната скамейка и привлече Джошуа "Dardoch" Хартнет на негово място.

It’s been 6 years since I dropped out of school and decided to pursue a pro career in League. Even though my career wasn’t exactly what I imagined it to be, I’m extremely grateful to have experienced all the ups and downs of this lifestyle.



With that said, this chapter of my… pic.twitter.com/woI2xGDkmm — eXyu 🐵 (@lol_eXyu) August 4, 2026

В публикация в социалните мрежи eXyu разкри, че иска да се завърне в колежа, а също така планира да се насочи към други състезателни заглавия на Riot Games, сред които Teamfight Tactics и Riftbound.

Кариерата на eXyu започна преди шест години, когато той напусна университета, за да преследва мечтата си да стане професионален играч. След периоди в няколко състава от Северна Америка той така и не успя да се утвърди трайно на най-високо ниво.

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