eXyu слага край на кариерата си в League of Legends

Северноамериканският джънглър Лорънс "eXyu" Сю обяви, че професионалната му кариера в League of Legends е към своя край. Новината идва, след като Dignitas официално го премести на резервната скамейка и привлече Джошуа "Dardoch" Хартнет на негово място.
В публикация в социалните мрежи eXyu разкри, че иска да се завърне в колежа, а също така планира да се насочи към други състезателни заглавия на Riot Games, сред които Teamfight Tactics и Riftbound.
Кариерата на eXyu започна преди шест години, когато той напусна университета, за да преследва мечтата си да стане професионален играч. След периоди в няколко състава от Северна Америка той така и не успя да се утвърди трайно на най-високо ниво.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google