Родният ACEND приключи участието си в Швеция след поражение в четвъртфиналите

Българският CS2 отбор ACEND отпадна на четвъртфиналите на турнира Stake Pulse Beat 1 в Швеция след загуба с 0:2 (5-13, 7-13) карти от Betclic. Родният тим не успя да намери решение на проблемите си в атака, приключи участието си в надпреварата и си тръгна с 4,000 долара от наградния фонд.
Първата карта – Cache, започна трудно за ACEND, който изостана с 0:6. Българите все пак намалиха пасива преди почивката, но след смяната на страните не спечелиха нито един рунд и отстъпиха с 5:13.
На Mirage ACEND взе първия рунд, но след това оказа в ролята на догонващ, като така и не успя да достигне полските си съперници. Теодор "SPELLAN" Николов бе първи с 29 елиминации за "лъвовете", а над всички бе fr3nd с 32 и 1.43 рейтинг.
Снимка: AcendДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google