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"Шейховете" продължават със селекцията

  • 6 авг 2026 | 18:05
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"Шейховете" продължават със селекцията

Нефтохимик продължава със селекцията си преди новия сезон, след като привлече в редиците си офанзивния халф Хидает Хюсеин.

23-годишният футболист за последно защитаваше цветовете на Черноморец (Бургас). Той е юноша на Нефтохимик, след което преминава в школата на Лудогорец.

В професионалната си кариера е играл още за Несебър и Спартак (Варна).

Хюсеин вече направи своя неофициален дебют със зелената фланелка. Той се разписа в контролната среща срещу Загорец, завършила при резултат 1:1, като остави добри впечатления с представянето си.

От Нефтохимик пожелаха на новото си попълнение много здраве, успехи и още попадения с екипа на бургаския клуб.

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