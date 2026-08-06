"Шейховете" продължават със селекцията

Нефтохимик продължава със селекцията си преди новия сезон, след като привлече в редиците си офанзивния халф Хидает Хюсеин.
23-годишният футболист за последно защитаваше цветовете на Черноморец (Бургас). Той е юноша на Нефтохимик, след което преминава в школата на Лудогорец.
В професионалната си кариера е играл още за Несебър и Спартак (Варна).
Хюсеин вече направи своя неофициален дебют със зелената фланелка. Той се разписа в контролната среща срещу Загорец, завършила при резултат 1:1, като остави добри впечатления с представянето си.
От Нефтохимик пожелаха на новото си попълнение много здраве, успехи и още попадения с екипа на бургаския клуб.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google