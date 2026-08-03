Димчо Ненов очаква израстване на Нефтохимик

Нефтохимик (Бургас) завърши на трето място последната кампания в Югоизточната Трета лига.
Треньорът му Димчо Ненов коментира пред Sportal.bg какво предстои на отбора през новия сезон.
„Готови ли сме или не, първенството започва. Няма време за оплакване. Хвърляме се в боя. Няма съмнение, че ще е трудно. Извършихме селекция – привлякохме футболисти, повечето от тях са от Бургас. Взехме и други. Надявам се, че ще помогнат. Очаквам от момчетата, които играха през миналия сезон да се изкачат поне с едно стъпало нагоре в нивото си. Смятам, че ще е оспорван шампионат между равностойни отбори. Има претенденти за върха. Битките ще са тежки. Надявам се да се решават феърплей на терена. Дано футболистите да са здрави“.