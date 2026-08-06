Богдан Шумаров се завръща за битка с японец в Токио

Богдан Шумаров ще мери сили с японеца Рукия Анпо на бойната галавечер ONE Samurai 4. Дуелът ще се проведе на 17-и октомври в Токио.

Анпо е бивш шампион на К-1. В дебютната си битка в ONE FC той се изправи срещу Марат Григорян, но допусна поражение. 30-годишният японец е с баланс от 27 победи (14 с нокаут) и 9 загуби. Във визитката му присъства и равенство срещу тайландеца Буакау.

Шумаров за последно стъпи на ринга на ONE през 2025-а. Боецът от Петрич нокаутира с тежък ъперкът в тялото Мачей Карпински още в първия рунд. 29-годишният кикбоксьор има 18 победи и 4 загуби в професионалния кикбокс.

Българинът трябваше да направи завръщане на ринга по-рано тази година, но то бе отложено поради здравословни проблеми.

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