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Grappling Grand Prix се завръща с двубои в нова категория

  • 6 авг 2026 | 16:00
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Второто издание на “Grappling Grand Prix” ще се проведе на 11-ти октомври в София. Домакин на граплинг двубоите и този път ще бъде столичния клуб “Mixtape 5”. Бойното шоу ще започне в 19:00 часа и ще предложи турнир в категория до 88 килограма с участието на някои от най-добрите български състезатели по събмишън граплинг, бразилско жиу-жицу и ММА в България в тази теглова категория. Схватките ще се проведат по правилата на престижната граплинг верига “Abu Dhabi Combat Club”, а победителят в турнира ще спечели наградата от 1000 евро.

Припомняме, че в първия турнир на веригата, който се проведе на 12-ти юни, шампион в категория до 77 килограма стана възпитаникът на “Fight Club Ruse” Виктор Григоров. Професионалният ММА боец и ученик на Светлозар Савов спечели най-голямата парична награда до този момент в българския събмишън граплинг, а другите двама медалисти в турнира също получиха финансови премии. Българската федерация по бразилско жиу-жицу (БФБЖЖ) осигури бонус за най-бърз събмишън на турнира.

Организаторите на Grappling Grand Prix 88 споделят, че и в това издание ще участват разнообразие от професионални ММА бойци, граплъри, и спортисти с бекграунд в други хватови спортове. Билетите за бойното шоу вече са в продажба.

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