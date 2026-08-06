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Джоузеф Паркър е облекчен, че му отмениха наказанието

  • 6 авг 2026 | 15:19
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Джоузеф Паркър е облекчен, че му отмениха наказанието

Джоузеф Паркър е „облекчен“, след като наказанието му заради положителна допинг проба беше отменено. Той ще се завърне на ринга още през тази година, заяви мениджърът му Дейвид Хигинс. В проба на новозеландеца, взета от Доброволната антидопингова агенция в деня на загубата му от Фабио Уордли през октомври, бяха открити следи от кокаин. Паркър отрече да е приемал забранени вещества, а Британският боксов контролен съвет потвърди, че отстраняването му е отменено.

Джоузеф Паркър обяви, че допинг наказанието му е изтекло и си търси опонент
Джоузеф Паркър обяви, че допинг наказанието му е изтекло и си търси опонент

Сега Хигинс планира следващата стъпка в кариерата на бившия световен шампион на WBO в тежка категория, който може да проведе два мача до края на 2026 г.

„Изпитва смесица от облекчение, вълнение и прилив на енергия“, отговори Хигинс на въпрос как се чувства Паркър в момента. „Джоузеф няма търпение да се завърне на ринга. Тази сутрин стана рано, за да излезе да тича.

Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си
Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

Чувства, че се намира на върха на възможностите си. Казват, че един боксьор в тежка категория достига най-добрите си години едва след 30-годишна възраст. Джоузеф е само на 34. Ако погледнете имената в статистиката му, можете да го наречете ветеран, но той все още е сравнително млад.

Джоузеф ми каза, че много би искал да се бие още тази година. Възможно е първо да проведе подготвителен мач, а след това и голям двубой в края на годината. Другата възможност е направо да участва в голям мач в края на годината“, добави Хигинс.

Паркър се е изправял срещу почти всички водещи боксьори в тежка категория от своето поколение, сред които Антъни Джошуа, Дионтей Уайлдър, Анди Руис-младши, Дерек Чисора, Дилиън Уайт, Фабио Уордли, Джо Джойс и Джилей Джан. Загубата от Уордли с технически нокаут в 11-ия рунд спря устрема на Паркър към нов мач за световната титла. Въпреки това Хигинс е „изключително уверен“, че новозеландецът отново може да стане шампион.

„Джоузеф е уверен. Вече го е правил и знае какво е необходимо. Ще направи още един опит да стигне до титлата и е развълнуван от тази възможност. В момента е свободен агент, затова разглеждаме всички предложения. Ще обмислим всяка възможност, която има смисъл. Ще преценяваме качествата на офертите според съотношението между риска и потенциалната полза.

Изключително уверен съм, че отново може да стане световен шампион. Ако погледнем историята, мисля, че дори Ленъкс Люис допусна няколко загуби, преди всичко да си дойде на мястото след навършването на 30 години и той да стане непобедим. Ние не се отказваме и Джоузеф очаква с нетърпение последните две или три години от своята кариера.“

Бившият пояс на Паркър във версия WBO сега е притежание на Даниел Дюбоа, който ще го защитава срещу Уордли в реванш по-късно през годината.

Възможността да се изправи срещу победителя от втория двубой между Дюбоа и Уордли вълнува Паркър. Той би приветствал и реванш срещу Дилиън Уайт.

„Ако си спомняте, Джоузеф трябваше да се бие с Дюбоа за световната титла, но няколко дни преди двубоя той мистериозно се оттегли заради заболяване“, каза Хигинс.

„Баколе зае мястото му, а Джоузеф нокаутира Баколе. Определено обаче има недовършена работа и с двамата.

Джоузеф не се страхува да излезе на ринга срещу когото и да било. Има недовършена работа и с Дилиън Уайт и много бихме искали този реванш.

Ако предложението и условията са подходящи, той с удоволствие би участвал в който и да е от тези мачове.“

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