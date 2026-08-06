Конър Макгрегър: Операцията мина отлично

Конър Макгрегър направи поредната стъпка към евентуалното си завръщане в клетката, след като претърпя успешна операция за възстановяване на увреденото си коляно. Контузията провали завръщането му в двубоя на UFC 329.

В сряда бившият шампион на UFC в две дивизии предостави кратка информация за състоянието си след хирургическата интервенция. Въпреки че пълният обхват на щетите не беше разкрит, Макгрегър със сигурност е претърпял разкъсване на предна кръстна връзка, което обикновено изисква от 9 до 12 месеца възстановяване, преди да може отново да се бие.

„Операцията мина отлично!“, написа Макгрегър в Инстаграм. „Уверен съм!“

Макгрегър контузи коляното си при нанасянето на първия си удар срещу Макс Холоуей в реванша им на UFC 329. Ирландската суперзвезда започна битката с ритник със завъртане от скок, което доведе до неловко приземяване върху крака му. Въпреки че се опита да продължи да се бие, коляното на Макгрегър просто не му позволи и съдията нямаше друг избор, освен да спре мача само 66 секунди след началото на първия рунд.

След петгодишно отсъствие заради счупен крак в предишния си двубой в UFC, завръщането на Макгрегър приключи почти толкова бързо, колкото и започна. Макгрегър е претърпявал операция на предна кръстна връзка и преди, когато получи същата травма в първия си мач срещу Холоуей през 2013 г. Тогава той успя да продължи битката и в крайна сметка спечели с единодушно съдийско решение, преди да се подложи на операция за възстановяване на контузеното коляно.

Този път контузията е на другия крак, но въпреки това Макгрегър го очаква продължително отсъствие за възстановяване.

Въпреки това, Макгрегър се зарече да се завърне в рамките на една година, като вече се е насочил към Международната бойна седмица през 2027 г. за планираната си дата за завръщане. Макгрегър има още един мач по настоящия си договор с UFC и досега ясно е заявил, че планира да изпълни този последен двубой, преди евентуално да търси възможности извън октагона.

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