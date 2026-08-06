Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Конър Макгрегър: Операцията мина отлично

Конър Макгрегър: Операцията мина отлично

  • 6 авг 2026 | 14:10
  • 965
  • 0
Конър Макгрегър: Операцията мина отлично

Конър Макгрегър направи поредната стъпка към евентуалното си завръщане в клетката, след като претърпя успешна операция за възстановяване на увреденото си коляно. Контузията провали завръщането му в двубоя на UFC 329.

В сряда бившият шампион на UFC в две дивизии предостави кратка информация за състоянието си след хирургическата интервенция. Въпреки че пълният обхват на щетите не беше разкрит, Макгрегър със сигурност е претърпял разкъсване на предна кръстна връзка, което обикновено изисква от 9 до 12 месеца възстановяване, преди да може отново да се бие.

„Операцията мина отлично!“, написа Макгрегър в Инстаграм. „Уверен съм!“

Макгрегър контузи коляното си при нанасянето на първия си удар срещу Макс Холоуей в реванша им на UFC 329. Ирландската суперзвезда започна битката с ритник със завъртане от скок, което доведе до неловко приземяване върху крака му. Въпреки че се опита да продължи да се бие, коляното на Макгрегър просто не му позволи и съдията нямаше друг избор, освен да спре мача само 66 секунди след началото на първия рунд.

След петгодишно отсъствие заради счупен крак в предишния си двубой в UFC, завръщането на Макгрегър приключи почти толкова бързо, колкото и започна. Макгрегър е претърпявал операция на предна кръстна връзка и преди, когато получи същата травма в първия си мач срещу Холоуей през 2013 г. Тогава той успя да продължи битката и в крайна сметка спечели с единодушно съдийско решение, преди да се подложи на операция за възстановяване на контузеното коляно.

Този път контузията е на другия крак, но въпреки това Макгрегър го очаква продължително отсъствие за възстановяване.

Въпреки това, Макгрегър се зарече да се завърне в рамките на една година, като вече се е насочил към Международната бойна седмица през 2027 г. за планираната си дата за завръщане. Макгрегър има още един мач по настоящия си договор с UFC и досега ясно е заявил, че планира да изпълни този последен двубой, преди евентуално да търси възможности извън октагона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Британската полиция потвърди: Боксьори от Уганда са в неизвестност след Игрите на Британската общност

Британската полиция потвърди: Боксьори от Уганда са в неизвестност след Игрите на Британската общност

  • 7 авг 2026 | 15:56
  • 497
  • 0
България с два медала от Световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун

България с два медала от Световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун

  • 7 авг 2026 | 15:22
  • 1389
  • 0
Симеон Наковски: Преди 4-5 години мечтаех за SENSHI, битката ми там е признание

Симеон Наковски: Преди 4-5 години мечтаех за SENSHI, битката ми там е признание

  • 7 авг 2026 | 15:01
  • 7345
  • 0
БФ Борба отстрани от националния отбор състезател със спрени права заради допинг

БФ Борба отстрани от националния отбор състезател със спрени права заради допинг

  • 7 авг 2026 | 12:35
  • 5161
  • 0
Новата професионална лига по граплинг "Team Quest" стартира на 25-и октомври

Новата професионална лига по граплинг "Team Quest" стартира на 25-и октомври

  • 6 авг 2026 | 17:52
  • 555
  • 0
Националите ни по бокс се впускат в тежки тренировки в София преди Европейското

Националите ни по бокс се впускат в тежки тренировки в София преди Европейското

  • 6 авг 2026 | 17:39
  • 700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), Хевертон стартира за "сините"

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), Хевертон стартира за "сините"

  • 7 авг 2026 | 20:08
  • 13176
  • 27
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 16913
  • 102
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7042
  • 9
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 7957
  • 10
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 27675
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 7836
  • 9