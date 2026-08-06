Националите по бокс с ключов лагер преди Европейското първенство

Националният ни отбор по бокс за мъже се събра днес в София. Съставът, воден от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, започна решителния етап от подготовката си по пътя към Европейското първенство за мъже и жени. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“ в столицата.

След като изкараха последните седмици на лагер във вилно селище „Пирин“ при Камчия, сега нашите боксьори се завърнаха в София и ще продължат активната си подготовка на базата на „Дианабад“. Те ще тренират там през следващия месец, като тепърва предстои към тях да се присъединят редица от водещите имена на Европа.

В предстоящите седмици София ще се превърне в истинска столица на бокса. Очакват се всички най-успешни състезатели от континента, заедно с новите олимпийски надежди, да се съберат у нас като заключителен етап от подготовката си преди Европейското първенство. Шампионатът е от огромно значение по пътя към спечелване на квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Златният медал в София ще носи 800 точки за световната ранглиста, именно по която ще се разпределят поставените боксьори в квалификациите догодина, а и на самия турнир в САЩ.

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