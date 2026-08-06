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  3. Betclic възнаграждава героя срещу Георги "Jorko" Митев с нов шанс в състава

Betclic възнаграждава героя срещу Георги "Jorko" Митев с нов шанс в състава

  • 6 авг 2026 | 17:50
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Betclic възнаграждава героя срещу Георги "Jorko" Митев с нов шанс в състава

Себастиан "fr3nd" Кушмиерц ще продължи да играе като заместник в състава на Betclic по време на квалификациите Last Chance Qualifier за Световното по електронни спортове в Париж.

Георги "Jorko" Митев и Liquid се бориха до последно, но титлата им се отскубна на сантиметри
Георги "Jorko" Митев и Liquid се бориха до последно, но титлата им се отскубна на сантиметри

Играчът впечатли с представянето си във финала на Stake Pulse Beat I, където Betclic победи Liquid на Георги "Jorko" Митев и спечели титлата. Вчера той записа 52 елиминации и 1.19 рейтинг.

Снимка: HLTV

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