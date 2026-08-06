Лудогорец с още един нов спонсор

Лудогорец подписа договор за спонсорство с българска компания за софтуерни продукти и гейминг решения, обявиха разградчани.

„Подкрепата на спорта е част от дългосрочната ни стратегия. Като компания с глобално присъствие, вярваме в партньорства, които споделят амбицията да задаваме стандарти в своите области. Лудогорец е клуб с ясна визия и утвърдено място в българския и европейския футбол. Радваме се, че ще бъдем част от неговия път напред”, коментира Иво Георгиев, изпълнителен директор на Amusnet. “

“Благодарим за доверието и подкрепата от компания, която задава най-високите стандарти в бранша в световен мащаб и е пример за устойчиво развитие. Вярвам, че нашето сътрудничество ще е ползотворно“, коментира Ангел Петричев, изпълнителен директор на Лудогорец.

В рамките на партньорството компанията ще подкрепи активно развитието на спортната база „Хювефарма Арена“ в Разград, както и клубната школа за таланти.

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