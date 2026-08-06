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Футболист на Лудогорец може да премине в колумбийски тим

  • 6 авг 2026 | 12:15
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Футболистът на Лудогорец Емерсон Родригес преминава в колумбийския Депортиво Кали, пише журналистът Нал Сандино. Нападателят ще подсили тима на треньора Рафаел Дудамел.Емерсон игра през пролетта на 2026 година като преотстъпен в Ботев (Пловдив), но през лятото се върна в Лудогорец. През сезон 2025-2026 той се отчете с 18 мача в Първа лига, в които направи три асистенции. В последния си мач за Лудогорец срещу Ботев (Враца) 2:1 Емерсон получи червен картон.

Колумбийският футболист е игра до момента за Милионариос, Интер Маями, Сантос Лагуна и Васко да Гама, преди да дойде в България.

Той трябва само да премине задължителните медицински прегледи в Депортиво Кали, преди да подпише договора си.

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